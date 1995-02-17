Исхаков Мирсалих Исхакович
Место рождения
Дата рождения06.04.1914
Дата смерти17.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914
Рождение ребёнка
?.01.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
?.10.1946
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
08.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1995