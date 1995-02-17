Исхаков Мирсалих Исхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхаков Мирсалих Исхакович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.04.1914

Дата смерти

17.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914

Отец: Назметдинов Исхак Назметдинович

Мать: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.02.1995
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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