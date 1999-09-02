Мустафин Карам Саттарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМустафин Карам Саттарович

Мустафин Карам Саттарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1940

Дата смерти

02.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина Гульфания Мирсалиховна

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Гульфания Мирсалиховна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Гульфания Мирсалиховна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Гульфания Мирсалиховна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Гульфания Мирсалиховна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1976

Сын: Мустафин Ильдус Карамович

Мать ребёнка: Мустафина Гульфания Мирсалиховна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.09.1999
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.