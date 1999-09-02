Мустафин Карам Саттарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1940
Дата смерти02.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1964
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
28.09.1968
Рождение ребёнка
10.06.1971
Рождение ребёнка
?.05.1976
Сын: Мустафин Ильдус Карамович
Мать ребёнка: Мустафина Гульфания Мирсалиховна
Смерть
02.09.1999