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Мустафин Ильдус Карамович

Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.05.1976

Дата смерти

23.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1976

Отец: Мустафин Карам Саттарович

Мать: Мустафина Гульфания Мирсалиховна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Эльмира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Эльмира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина Эльмира

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.02.2017
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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