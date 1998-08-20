Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1913
Дата смерти20.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
?.10.1946
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
08.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1998