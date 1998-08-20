Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1913

Дата смерти

20.08.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Мирсалих Исхакович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Мирсалих Исхакович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Мирсалих Исхакович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Мирсалих Исхакович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Мирсалих Исхакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхаков Мирсалих Исхакович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.08.1998
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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