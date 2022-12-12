Карпецкая Анна Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1892 ст.
Зародище, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.
Сын: Карпецкий Роман Михайлович
Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Карпецкий Денис Михайлович
Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Карпецкий Петр Михайлович
Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Карпецкая Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.
Дочь: Карпецкая Мария Михайловна
Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.
Сын: Карпецкий Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
19.06.1912 ст.
Сын: Карпецкий Иван Михайлович
Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпецкая Ангелина Михайловна
Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов
Смерть
Неизвестно