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Карпецкая Анна Афанасьева

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Место рождения

Трубино, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Трубино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1892 ст.

Муж: Карпецкий Михаил Карпов

Зародище, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.

Сын: Карпецкий Роман Михайлович

Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Карпецкий Денис Михайлович

Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Карпецкий Петр Михайлович

Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Карпецкая Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.

Дочь: Карпецкая Мария Михайловна

Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов

Большие Гвозды, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.

Сын: Карпецкий Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов

Большие Гвозды, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1912 ст.

Сын: Карпецкий Иван Михайлович

Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов

Большие Гвозды, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпецкая Ангелина Михайловна

Отец ребёнка: Карпецкий Михаил Карпов

Смерть
Неизвестно
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