Карпецкий Денис Михайлович
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
06.02.1926
Дочь: Воронцова Надежда Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1929
Дочь: Вера Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941