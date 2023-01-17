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Карпецкий Денис Михайлович

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Место рождения

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Карпецкий Михаил Карпов

Мать: Карпецкая Анна Афанасьева

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1926

Дочь: Воронцова Надежда Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1929

Дочь: Вера Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
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