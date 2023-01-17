Воронцова (Карпецкая) Надежда Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1926
Отец: Карпецкий Денис Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронцов Георгий Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно