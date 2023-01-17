Воронцова (Карпецкая) Надежда Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Карпецкая) Надежда Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1926

Отец: Карпецкий Денис Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Георгий Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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