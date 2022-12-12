Карпецкий Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.06.1912 ст.
Дата смерти05.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1912 ст.
Отец: Карпецкий Михаил Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпецкая Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Карпецкая Мария Тимофеевна
Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния