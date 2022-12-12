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Карпецкий Иван Михайлович

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Место рождения

Большие Гвозды, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.06.1912 ст.

Дата смерти

05.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1912 ст.

Отец: Карпецкий Михаил Карпов

Мать: Карпецкая Анна Афанасьева

Большие Гвозды, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпецкая Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Карпецкая Мария Тимофеевна

Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпецкая Мария Тимофеевна

Смерть
05.11.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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