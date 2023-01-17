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Карпецкий Петр Михайлович

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Место рождения

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

14.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Карпецкий Михаил Карпов

Мать: Карпецкая Анна Афанасьева

Тарасы, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.12.1925 ст.

Жена: Карпецкая Александра Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1926

Сын: Карпецкий Юрий Петрович

Мать ребёнка: Карпецкая Александра Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1931

Дочь: Соболева Римма Петровна

Мать ребёнка: Карпецкая Александра Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военная награда
02.11.1943
Ленинград
https://medal.spbarchives.ru/person?docId=386909
Смерть
14.02.1945
Ленинград
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