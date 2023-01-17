Карпецкий Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти14.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Карпецкий Михаил Карпов
Бракосочетание
19.12.1925 ст.
Рождение ребёнка
26.10.1926
Мать ребёнка: Карпецкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
08.09.1931
Дочь: Соболева Римма Петровна
Мать ребёнка: Карпецкая Александра Михайловна
Военная награда
02.11.1943
Ленинград
https://medal.spbarchives.ru/person?docId=386909
Смерть
14.02.1945
Ленинград