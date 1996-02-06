Соболева (Карпецкая) Римма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболева (Карпецкая) Римма Петровна

Соболева (Карпецкая) Римма Петровна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.09.1931

Дата смерти

06.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1931

Отец: Карпецкий Петр Михайлович

Мать: Карпецкая Александра Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
30.12.1954

Муж: Соболев Олег Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Олег Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Соболев Петр Олегович

Отец ребёнка: Соболев Олег Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.02.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close