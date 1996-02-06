Соболева (Карпецкая) Римма Петровна
Место рождения
Дата рождения08.09.1931
Дата смерти06.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1931
Бракосочетание
30.12.1954
Рождение ребёнка
06.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболев Олег Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1961
Отец ребёнка: Соболев Олег Александрович
Смерть
06.02.1996