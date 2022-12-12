Соболев Петр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Петр Олегович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.05.1961

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1963 г.р.
1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1961

Отец: Соболев Олег Александрович

Мать: Соболева Римма Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
14.09.1983

Жена: Рундквист Наталия Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рундквист Наталия Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семьина Татьяна Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
09.11.2001

Жена: Семьина Татьяна Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семьина Татьяна Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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