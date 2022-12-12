Соболев Петр Олегович
Место рождения
Дата рождения18.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1961
Бракосочетание
14.09.1983
Рождение ребёнка
25.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рундквист Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.02.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семьина Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
09.11.2001
Рождение ребёнка
06.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семьина Татьяна Сергеевна