Карпецкая (Сосипатрова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти30.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
19.12.1925 ст.
Рождение ребёнка
26.10.1926
Отец ребёнка: Карпецкий Петр Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1931
Дочь: Соболева Римма Петровна
Отец ребёнка: Карпецкий Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1976
Ленинград