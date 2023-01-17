Карпецкая (Сосипатрова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпецкая (Сосипатрова) Александра Михайловна

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Место рождения

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1902

Дата смерти

30.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сосипатров Михаил Сосипатров

Мать: Сосипатрова Дарья Михайловна

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
19.12.1925 ст.

Муж: Карпецкий Петр Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1926

Сын: Карпецкий Юрий Петрович

Отец ребёнка: Карпецкий Петр Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1931

Дочь: Соболева Римма Петровна

Отец ребёнка: Карпецкий Петр Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Николай Иванович

Смерть
30.06.1976
Ленинград
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