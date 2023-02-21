Сосипатрова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1898 ст.
Дочь: Сосипатрова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Карпецкая Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Репина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Карклина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сосипатров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния