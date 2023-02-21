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Сосипатрова Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1898 ст.

Дочь: Сосипатрова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Карпецкая Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Репина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Карклина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров

Посыпкино, Киинская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сосипатров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сосипатров Михаил Сосипатров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосипатров Михаил Сосипатров

Смерть
После 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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