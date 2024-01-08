Ласточкин Николай Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ласточкин Конон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская (Ласточкина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Павел Николаевич
Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна
Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область