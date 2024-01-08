Ласточкин Николай Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкин Николай Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ласточкин Конон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская (Ласточкина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Лев Николаевич

Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Ласточкина Анастасия Наумовна

Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область

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