Козловская (Ласточкина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Ласточкина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ласточкин Николай Кононович

Мать: Ласточкина Анастасия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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