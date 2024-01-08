Ласточкина Анастасия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкина Анастасия Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Между 1943 и 1946

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская (Ласточкина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Лев Николаевич

Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович

Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Смерть
Между 1943 и 1946

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