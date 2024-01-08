Ласточкина Анастасия Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиМежду 1943 и 1946
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская (Ласточкина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Павел Николаевич
Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Ласточкин Николай Кононович
Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Смерть
Между 1943 и 1946