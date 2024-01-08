Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
24.04.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брилевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
19.03.1914
Дочь: Яцевич (Брилевская) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Брилевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
29.03.1917
Дочь: Матеша (Брилевская) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Брилевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
19.01.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брилевский Иван Антонович
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Маковка, Белыничский район, Могилёвская область