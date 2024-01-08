Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна

Место рождения

Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1914 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ласточкин Николай Кононович

Мать: Ласточкина Анастасия Наумовна

Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
24.04.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брилевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
19.03.1914

Дочь: Яцевич (Брилевская) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Брилевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
29.03.1917

Дочь: Матеша (Брилевская) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Брилевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
19.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брилевский Иван Антонович

Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Маковка, Белыничский район, Могилёвская область

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