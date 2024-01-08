Ласточкин Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкин Лев Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ласточкин Николай Кононович

Мать: Ласточкина Анастасия Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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