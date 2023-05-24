Никитина Вера Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Никитин Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Крылова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Крылов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Крылова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Крылов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Крылова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Крылов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
28.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крылов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
24.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крылов Михаил Григорьевич
Смерть
1983