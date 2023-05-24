Крылова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Крылов Михаил Григорьевич
Мать: Никитина Вера Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Броцман Федор
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
19.04.1966
Смерть
2002