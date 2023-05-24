Крылова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Крылов Михаил Григорьевич

Мать: Никитина Вера Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Броцман Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Броцман Федор

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Броцман Федор

Рождение ребёнка
19.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Броцман Федор

Смерть
2002

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