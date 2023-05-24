Крылов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Крылова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Крылова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Крылова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна

Рождение ребёнка
28.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна

Рождение ребёнка
24.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна

Смерть
1994

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