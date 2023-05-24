Крылов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Крылова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Крылова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Крылова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна
Рождение ребёнка
28.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна
Рождение ребёнка
24.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Вера Елисеевна
Смерть
1994