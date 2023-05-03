Крылова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти03.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Крылов Михаил Григорьевич
Мать: Никитина Вера Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плешко Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1960
Рождение ребёнка
11.10.1961
Рождение ребёнка
27.10.1975
Смерть
03.05.2023