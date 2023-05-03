Крылова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

03.05.2023

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Крылов Михаил Григорьевич

Мать: Никитина Вера Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешко Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешко Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешко Максим

Рождение ребёнка
11.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешко Максим

Рождение ребёнка
27.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешко Максим

Смерть
03.05.2023

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