Никитин Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Анна Елисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Аккулина Елисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Редькин Василий Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Никитина Вера Елисеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно