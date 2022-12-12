Осипова Васса Пакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Васса Пакимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Осипов Максим Симеонович

Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Осипов Никита Симеонович

Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Осипов Василий Симеонович

Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Осипов Иаков Симеонович

Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1889

Дочь: Матрона Симеоновна

Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Симеон Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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