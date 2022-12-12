Осипова Васса Пакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
01.01.1884
Сын: Осипов Василий Симеонович
Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
15.03.1886
Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич
Рождение ребёнка
31.10.1889
Дочь: Матрона Симеоновна
Отец ребёнка: Осипов Симеон Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно