Осипов Никита Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Осипов Симеон Георгиевич
Мать: Осипова Васса Пакимовна
Бракосочетание
22.10.1890
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Осипова) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Осипова (Удачина) Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Осипов Семен Никитич
Мать ребёнка: Осипова (Удачина) Евфимия Андреевна
Смерть
Неизвестно