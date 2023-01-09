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Осипов Никита Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Осипов Симеон Георгиевич

Мать: Осипова Васса Пакимовна

Бракосочетание
22.10.1890

Жена: Осипова (Удачина) Евфимия Андреевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Осипова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Осипова (Удачина) Евфимия Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Осипов Семен Никитич

Мать ребёнка: Осипова (Удачина) Евфимия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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