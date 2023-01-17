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Осипов Иаков Симеонович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1886

Отец: Осипов Симеон Георгиевич

Мать: Осипова Васса Пакимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Осипов Георгий Иакович

Мать ребёнка: Осипова Ксения Лукьяновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Осипова Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Осипов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Осипова Ксения Лукьяновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Осипова Ксения Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Ксения Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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