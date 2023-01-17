Осипов Иаков Симеонович
Место рождения
Дата рождения15.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1886
Отец: Осипов Симеон Георгиевич
Мать: Осипова Васса Пакимовна
Рождение ребёнка
01.11.1905
Мать ребёнка: Осипова Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Осипова Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Осипов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Осипова Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Осипова Ксения Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно