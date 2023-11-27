Козлов Илья Лукич
Место рожденияМордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Дата рождения02.08.1904
Дата смерти31.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904
Отец: Козлов Лука Родионович
Мать: Козлова Евдокия
Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Козлов Василий Ильич
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна
Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Рождение ребёнка
07.06.1936
Сын: Козлов Дмитрий
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1939
Дочь: Ларина Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна
Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Военная служба
С 21.11.1941 по 09.05.1945
Служил в 110 спС 25.05.1942 выбыл в 5 А в звании красноармейца. С 21.01.1943 выбыл в 738 омсапб.С 06.11.1943 выбыл в 109 одэб.Войну закончил в 1945 в Кенигсберге в составе третьего белорусского фронта... Показать все
Рождение ребёнка
1953
Сын: Козлов Иван Ильич
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Степан Ильич
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Алексей Ильич
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
31.12.1973
Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка