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Козлов Илья Лукич

Место рождения

Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка

Дата рождения

02.08.1904

Дата смерти

31.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904

Отец: Козлов Лука Родионович

Мать: Козлова Евдокия

Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Козлов Василий Ильич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна

Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Рождение ребёнка
07.06.1936

Сын: Козлов Дмитрий

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1939

Дочь: Ларина Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Военная служба
С 21.11.1941 по 09.05.1945
Служил в 110 спС 25.05.1942 выбыл в 5 А в звании красноармейца. С 21.01.1943 выбыл в 738 омсапб.С 06.11.1943 выбыл в 109 одэб.Войну закончил в 1945 в Кенигсберге в составе третьего белорусского фронта... Показать все
Рождение ребёнка
1953

Сын: Козлов Иван Ильич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Степан Ильич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
31.12.1973
Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
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