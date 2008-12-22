Ларина (Козлова) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарина (Козлова) Анастасия Ильинична

Ларина (Козлова) Анастасия Ильинична

Место рождения

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка

Дата рождения

08.07.1939

Дата смерти

22.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1939

Отец: Козлов Илья Лукич

Мать: Козлова Екатерина Ивановна

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Бракосочетание
1956

Муж: Ларин Кузьма Прокопьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Образование
Неизвестно
начальная
Смерть
22.12.2008
Тимирязевский, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Рак печени
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close