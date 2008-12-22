Ларина (Козлова) Анастасия Ильинична
Место рожденияМордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Дата рождения08.07.1939
Дата смерти22.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1939
Отец: Козлов Илья Лукич
Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Бракосочетание
1956
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Образование
Неизвестно
начальная
Смерть
22.12.2008
Тимирязевский, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Рак печени