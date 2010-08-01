Козлов Василий Ильич
Место рожденияМордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Дата рождения1925
Дата смерти01.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Козлов Илья Лукич
Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Рождение ребёнка
1953
Сын: Козлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Мария
Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария
Смерть
01.08.2010
Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка