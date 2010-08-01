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Козлов Василий Ильич

Место рождения

Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка

Дата рождения

1925

Дата смерти

01.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Козлов Илья Лукич

Мать: Козлова Екатерина Ивановна

Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Рождение ребёнка
1953

Сын: Козлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Мария

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария

Смерть
01.08.2010
Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
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