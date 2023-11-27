Козлова (Парфенова) Екатерина Ивановна
Место рожденияМордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Дата рождения01.12.1908
Дата смерти13.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1908
Отец: Клипков Иван
Мать: Клипкова Матрена
Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Козлов Василий Ильич
Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич
Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Рождение ребёнка
07.06.1936
Сын: Козлов Дмитрий
Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич
Рождение ребёнка
08.07.1939
Дочь: Ларина Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич
Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Рождение ребёнка
1953
Сын: Козлов Иван Ильич
Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Степан Ильич
Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Алексей Ильич
Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Илья Лукич
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
13.03.1988
Саранск, Саранск, Республика Мордовия