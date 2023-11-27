Козлова (Парфенова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Парфенова) Екатерина Ивановна

Козлова (Парфенова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка

Дата рождения

01.12.1908

Дата смерти

13.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1908

Отец: Клипков Иван

Мать: Клипкова Матрена

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Козлов Василий Ильич

Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич

Мордовия, Ельнинский район, п. Васильевка
Рождение ребёнка
07.06.1936

Сын: Козлов Дмитрий

Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич

Рождение ребёнка
08.07.1939

Дочь: Ларина Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич

Мордовия,ельниковский р-н,село Васильевка
Рождение ребёнка
1953

Сын: Козлов Иван Ильич

Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Степан Ильич

Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Козлов Илья Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Илья Лукич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
13.03.1988
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close