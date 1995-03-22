Козлов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1936

Дата смерти

22.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1936

Отец: Козлов Илья Лукич

Мать: Козлова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1959

Сын: Козлов Сергей

Мать ребёнка: Козлова Айша

Рождение ребёнка
15.08.1961

Сын: Козлов Владимир

Мать ребёнка: Козлова Айша

Рождение ребёнка
19.11.1963

Сын: Козлов Валерий

Мать ребёнка: Козлова Айша

Липовский, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
22.03.1995
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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