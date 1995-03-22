Козлов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1936
Дата смерти22.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1936
Отец: Козлов Илья Лукич
Рождение ребёнка
29.09.1959
Сын: Козлов Сергей
Мать ребёнка: Козлова Айша
Рождение ребёнка
15.08.1961
Сын: Козлов Владимир
Мать ребёнка: Козлова Айша
Рождение ребёнка
19.11.1963
Сын: Козлов Валерий
Мать ребёнка: Козлова Айша
Липовский, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
22.03.1995
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область