von Braunschweig-Lüneburg Ernst Confessor
Место рожденияUelzen, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Дата рождения27.06.1497
Дата смерти11.01.1546
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1497
Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Braunschweig-Lüneburg 1522-46
Бракосочетание
02.06.1528
Рождение ребёнка
04.07.1535
Сын: of Brunswick-Lüneburg Wilhelm
Мать ребёнка: von Mecklenburg-Schwerin (Mecklenburg) Sophie
Смерть
11.01.1546
Похороны
Неизвестно