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von Braunschweig-Lüneburg Ernst Confessor

Место рождения

Uelzen, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

27.06.1497

Дата смерти

11.01.1546

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1497

Отец: von Braunschweig-Lüneburg Heinrich Mittlere

Мать: von Sachsen (von Sachsen) Margarete

Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Braunschweig-Lüneburg 1522-46
Бракосочетание
02.06.1528

Жена: von Mecklenburg-Schwerin (Mecklenburg) Sophie

Рождение ребёнка
04.07.1535

Сын: of Brunswick-Lüneburg Wilhelm

Мать ребёнка: von Mecklenburg-Schwerin (Mecklenburg) Sophie

Смерть
11.01.1546
Похороны
Неизвестно

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