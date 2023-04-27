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von Braunschweig-Lüneburg Heinrich Mittlere

Место рождения

Lüneburg, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

15.09.1468

Дата смерти

19.02.1532

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1468

Отец: von Braunschweig-Lüneburg Otto Siegreiche

Мать: von Nassau-Dillenberg (von Nassau-Dillenberg) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Braunschweig-Lüneburg 1471-1521, Hertig av Braunschweig-Lüneburg
Бракосочетание
27.02.1487

Жена: von Sachsen (von Sachsen) Margarete

Рождение ребёнка
27.06.1497

Сын: von Braunschweig-Lüneburg Ernst Confessor

Мать ребёнка: von Sachsen (von Sachsen) Margarete

Смерть
19.02.1532
Похороны
Неизвестно

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