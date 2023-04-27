von Braunschweig-Lüneburg Heinrich Mittlere
Место рожденияLüneburg, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Дата рождения15.09.1468
Дата смерти19.02.1532
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1468
Отец: von Braunschweig-Lüneburg Otto Siegreiche
Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Braunschweig-Lüneburg 1471-1521, Hertig av Braunschweig-Lüneburg
Бракосочетание
27.02.1487
Рождение ребёнка
27.06.1497
Сын: von Braunschweig-Lüneburg Ernst Confessor
Мать ребёнка: von Sachsen (von Sachsen) Margarete
Смерть
19.02.1532
Похороны
Неизвестно