von Braunschweig-Lüneburg Otto Siegreiche
Место рожденияProbably Lüneburg, (Present Niedersachsen) Heiliges Römisches Reich (Present Germany)
Дата рожденияОколо 1439
Дата смерти08.01.1471
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1439
Отец: von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme
Работа или профессия
Неизвестно
Hertzog in Braunschweig-Lüneburg 1464-71
Бракосочетание
25.09.1467
Рождение ребёнка
15.09.1468
Сын: von Braunschweig-Lüneburg Heinrich Mittlere
Мать ребёнка: von Nassau-Dillenberg (von Nassau-Dillenberg) Anna
Смерть
08.01.1471