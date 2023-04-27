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von Braunschweig-Lüneburg Otto Siegreiche

Место рождения

Probably Lüneburg, (Present Niedersachsen) Heiliges Römisches Reich (Present Germany)

Дата рождения

Около 1439

Дата смерти

08.01.1471

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1439

Отец: von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme

Мать: von Brandenburg-Hohenzollern (Hohenzollern) Magdalene

Работа или профессия
Неизвестно
Hertzog in Braunschweig-Lüneburg 1464-71
Бракосочетание
25.09.1467

Жена: von Nassau-Dillenberg (von Nassau-Dillenberg) Anna

Рождение ребёнка
15.09.1468

Сын: von Braunschweig-Lüneburg Heinrich Mittlere

Мать ребёнка: von Nassau-Dillenberg (von Nassau-Dillenberg) Anna

Смерть
08.01.1471

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