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von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme

Место рождения

Lüneburg, Braunschweig Deutschland(HRR)

Дата рождения

1418

Дата смерти

19.03.1478

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1418

Отец: von Braunschweig-Lüneburg Bernhard I

Мать: von Sachsen-Wittenberg Margarethe

Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Braunschweig-Lüneburg 1451-57
Бракосочетание
03.07.1429

Жена: von Brandenburg-Hohenzollern (Hohenzollern) Magdalene

Рождение ребёнка
Около 1439

Сын: von Braunschweig-Lüneburg Otto Siegreiche

Мать ребёнка: von Brandenburg-Hohenzollern (Hohenzollern) Magdalene

Смерть
19.03.1478
Похороны
Неизвестно

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