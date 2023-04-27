von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme
Место рожденияLüneburg, Braunschweig Deutschland(HRR)
Дата рождения1418
Дата смерти19.03.1478
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1418
Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Braunschweig-Lüneburg 1451-57
Бракосочетание
03.07.1429
Рождение ребёнка
Около 1439
Сын: von Braunschweig-Lüneburg Otto Siegreiche
Мать ребёнка: von Brandenburg-Hohenzollern (Hohenzollern) Magdalene
Смерть
19.03.1478
Похороны
Неизвестно