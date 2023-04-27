von Braunschweig-Lüneburg Bernhard I
Место рожденияWolfenbüttel, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1357
Дата смерти05.06.1400
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1357
Wolfenbüttel, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Бракосочетание
1386
Смерть
05.06.1400
Klein Inglis B. Fritzlar, Hessen-Nassau Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1418
Сын: Von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme
Мать ребёнка: Von Sachsen-Wittenberg Margarethe
Lüneburg, Braunschweig Deutschland(HRR)
Похороны
Неизвестно
Braunschweig,Braunschweig,Germany