von Braunschweig-Lüneburg Bernhard I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Braunschweig-Lüneburg Bernhard I

Место рождения

Wolfenbüttel, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1357

Дата смерти

05.06.1400

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1357

Отец: Herzog Von Braunschweig Und Lüneburg MAGNUS II

Мать: Von Anhalt-Bernburg Katharina

Wolfenbüttel, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Бракосочетание
1386

Жена: Von Sachsen-Wittenberg Margarethe

Смерть
05.06.1400
Klein Inglis B. Fritzlar, Hessen-Nassau Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1418

Сын: Von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme

Мать ребёнка: Von Sachsen-Wittenberg Margarethe

Lüneburg, Braunschweig Deutschland(HRR)
Похороны
Неизвестно
Braunschweig,Braunschweig,Germany