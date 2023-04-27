von Brandenburg-Hohenzollern (Hohenzollern) Magdalene
Место рожденияBrandenburg Deutschland(HRR)
Дата рождения1412
Дата смерти27.10.1454
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1412
Отец: von Hohenzollern Friedrich VI/I
Мать: Kurfürstin zu Brandenburg (von Bayern-Landshut) Elisabeth
Бракосочетание
03.07.1429
Рождение ребёнка
Около 1439
Сын: von Braunschweig-Lüneburg Otto Siegreiche
Отец ребёнка: von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme
Смерть
27.10.1454