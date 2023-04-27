von Brandenburg-Hohenzollern (Hohenzollern) Magdalene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Brandenburg-Hohenzollern (Hohenzollern) Magdalene

von Brandenburg-Hohenzollern (Hohenzollern) Magdalene

Место рождения

Brandenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

1412

Дата смерти

27.10.1454

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1412

Отец: von Hohenzollern Friedrich VI/I

Мать: Kurfürstin zu Brandenburg (von Bayern-Landshut) Elisabeth

Бракосочетание
03.07.1429

Муж: von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme

Рождение ребёнка
Около 1439

Сын: von Braunschweig-Lüneburg Otto Siegreiche

Отец ребёнка: von Braunschweig-Lüneburg Friedrich Fromme

Смерть
27.10.1454

Мы используем куки для улучшения работы сайта.