von Sachsen (von Sachsen) Margarete — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Sachsen (von Sachsen) Margarete

Место рождения

Meißen, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

04.08.1469

Дата смерти

07.12.1528

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1469

Отец: von Sachsen Ernst

Мать: von Bayern (von Bayern) Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
Бракосочетание
27.02.1487

Муж: von Braunschweig-Lüneburg Heinrich Mittlere

Рождение ребёнка
27.06.1497

Сын: von Braunschweig-Lüneburg Ernst Confessor

Отец ребёнка: von Braunschweig-Lüneburg Heinrich Mittlere

Смерть
07.12.1528
Похороны
Неизвестно

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