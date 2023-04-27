von Sachsen (von Sachsen) Margarete
Место рожденияMeißen, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рождения04.08.1469
Дата смерти07.12.1528
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1469
Работа или профессия
Неизвестно
Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
Бракосочетание
27.02.1487
Рождение ребёнка
27.06.1497
Сын: von Braunschweig-Lüneburg Ernst Confessor
Отец ребёнка: von Braunschweig-Lüneburg Heinrich Mittlere
Смерть
07.12.1528
Похороны
Неизвестно