von Sachsen Ernst
Место рожденияMeißen, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рождения24.03.1441
Дата смерти26.08.1486
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1441
Работа или профессия
Неизвестно
Hertig av Sachsen, Kurfurste (1464-86), by family agreement he split the territories with his brother in 1485, taking Thuringia, the Bggfschaft of Magdeburg, and the Pfgfschaft of Saxony, {ЄОт } Ѻ Ѿ
Бракосочетание
1462
Рождение ребёнка
04.08.1469
Дочь: von Sachsen (von Sachsen) Margarete
Мать ребёнка: von Bayern (von Bayern) Elisabeth
Смерть
26.08.1486
Похороны
Неизвестно