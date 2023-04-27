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von Sachsen Ernst

Место рождения

Meißen, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

24.03.1441

Дата смерти

26.08.1486

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1441

Отец: von Sachsen Friedrich Sanftmütige

Мать: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete

Работа или профессия
Неизвестно
Hertig av Sachsen, Kurfurste (1464-86), by family agreement he split the territories with his brother in 1485, taking Thuringia, the Bggfschaft of Magdeburg, and the Pfgfschaft of Saxony, {ЄОт } Ѻ Ѿ
Бракосочетание
1462

Жена: von Bayern (von Bayern) Elisabeth

Рождение ребёнка
04.08.1469

Дочь: von Sachsen (von Sachsen) Margarete

Мать ребёнка: von Bayern (von Bayern) Elisabeth

Смерть
26.08.1486
Похороны
Неизвестно

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