von Sachsen Friedrich Sanftmütige
Место рожденияAltenburg, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рождения22.08.1412
Дата смерти07.09.1464
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1412
Работа или профессия
Неизвестно
Kurfürst von Sachsen, Kurfürst von Sachsen, Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen
Бракосочетание
03.06.1431
Рождение ребёнка
24.03.1441
Сын: von Sachsen Ernst
Мать ребёнка: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete
Рождение ребёнка
31.07.1443
Сын: of Saxony Albrecht Beherzte
Мать ребёнка: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete
Смерть
07.09.1464
Похороны
Неизвестно