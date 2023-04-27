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von Sachsen Friedrich Sanftmütige

Место рождения

Altenburg, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

22.08.1412

Дата смерти

07.09.1464

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1412

Отец: von Meißen Friedrich Streitbare

Мать: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Katharina

Работа или профессия
Неизвестно
Kurfürst von Sachsen, Kurfürst von Sachsen, Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen
Бракосочетание
03.06.1431

Жена: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete

Рождение ребёнка
24.03.1441

Сын: von Sachsen Ernst

Мать ребёнка: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete

Рождение ребёнка
31.07.1443

Сын: of Saxony Albrecht Beherzte

Мать ребёнка: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete

Смерть
07.09.1464
Похороны
Неизвестно

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