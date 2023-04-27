von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete
Место рожденияWiener Neustadt,, Österreich Deutschland(HRR)
Дата рождения21.08.1416
Дата смерти12.02.1486
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1416
Отец: Ernest Eiserne
Бракосочетание
03.06.1431
Рождение ребёнка
24.03.1441
Сын: von Sachsen Ernst
Отец ребёнка: von Sachsen Friedrich Sanftmütige
Рождение ребёнка
31.07.1443
Сын: of Saxony Albrecht Beherzte
Отец ребёнка: von Sachsen Friedrich Sanftmütige
Смерть
12.02.1486
Похороны
Неизвестно