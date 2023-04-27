von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete

Место рождения

Wiener Neustadt,, Österreich Deutschland(HRR)

Дата рождения

21.08.1416

Дата смерти

12.02.1486

Пол

Женский

Отец

1377 г.р.

Мать

Между 1394 и 1397 г.р.

Муж

1412 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1416

Отец: Ernest Eiserne

Мать: de Masovia (of Masovia) Cimburga

Бракосочетание
03.06.1431

Муж: von Sachsen Friedrich Sanftmütige

Рождение ребёнка
24.03.1441

Сын: von Sachsen Ernst

Отец ребёнка: von Sachsen Friedrich Sanftmütige

Рождение ребёнка
31.07.1443

Сын: of Saxony Albrecht Beherzte

Отец ребёнка: von Sachsen Friedrich Sanftmütige

Смерть
12.02.1486
Похороны
Неизвестно

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