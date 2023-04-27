von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Katharina

Место рождения

Bardowick, Niedersachsen Germany

Дата рождения

Около 1389

Дата смерти

1442

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1389

Отец: Braunschweig-Lüneburg HEINRICH II

Мать: Von Braunschweig-Lüneburg (von Pommern) Sophie Pomerania

Бракосочетание
?.08.1402

Муж: von Meißen Friedrich Streitbare

Рождение ребёнка
22.08.1412

Сын: von Sachsen Friedrich Sanftmütige

Отец ребёнка: von Meißen Friedrich Streitbare

Рождение ребёнка
05.06.1420

Дочь: von Sachsen (Wettin) Anna

Отец ребёнка: von Meißen Friedrich Streitbare

Рождение ребёнка
Около 1421

Дочь: (von Sachsen) Katherina

Отец ребёнка: von Meißen Friedrich Streitbare

Рождение ребёнка
30.04.1425

Сын: von Sachsen Wilhelm Tapfere

Отец ребёнка: von Meißen Friedrich Streitbare

Смерть
1442
Похороны
Неизвестно

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