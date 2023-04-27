von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Katharina
Место рожденияBardowick, Niedersachsen Germany
Дата рожденияОколо 1389
Дата смерти1442
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1389
Отец: Braunschweig-Lüneburg HEINRICH II
Мать: Von Braunschweig-Lüneburg (von Pommern) Sophie Pomerania
Бракосочетание
?.08.1402
Рождение ребёнка
22.08.1412
Сын: von Sachsen Friedrich Sanftmütige
Отец ребёнка: von Meißen Friedrich Streitbare
Рождение ребёнка
05.06.1420
Дочь: von Sachsen (Wettin) Anna
Отец ребёнка: von Meißen Friedrich Streitbare
Рождение ребёнка
Около 1421
Дочь: (von Sachsen) Katherina
Отец ребёнка: von Meißen Friedrich Streitbare
Рождение ребёнка
30.04.1425
Сын: von Sachsen Wilhelm Tapfere
Отец ребёнка: von Meißen Friedrich Streitbare
Смерть
1442
Похороны
Неизвестно