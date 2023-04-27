Von Braunschweig-Lüneburg (von Pommern) Sophie Pomerania — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVon Braunschweig-Lüneburg (von Pommern) Sophie Pomerania

Von Braunschweig-Lüneburg (von Pommern) Sophie Pomerania

Место рождения

Pommern,,Prussia

Дата рождения

Около 1370

Дата смерти

28.06.1406

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1370

Отец: Wartislaw Pomerania

Мать: (von Mecklenburg) Anne

Бракосочетание
1388

Муж: Braunschweig-Lüneburg HEINRICH II

Рождение ребёнка
Около 1389

Дочь: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Katharina

Отец ребёнка: Braunschweig-Lüneburg HEINRICH II

Рождение ребёнка
1392

Сын: Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel WILHELM Ältere

Отец ребёнка: Braunschweig-Lüneburg HEINRICH II

Смерть
28.06.1406

Мы используем куки для улучшения работы сайта.