Von Braunschweig-Lüneburg (von Pommern) Sophie Pomerania
Место рожденияPommern,,Prussia
Дата рожденияОколо 1370
Дата смерти28.06.1406
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1370
Отец: Wartislaw Pomerania
Мать: (von Mecklenburg) Anne
Бракосочетание
1388
Рождение ребёнка
Около 1389
Дочь: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Katharina
Отец ребёнка: Braunschweig-Lüneburg HEINRICH II
Рождение ребёнка
1392
Сын: Herzog von Braunschweig und Lüneburg in Wolfenbüttel WILHELM Ältere
Отец ребёнка: Braunschweig-Lüneburg HEINRICH II
Смерть
28.06.1406