von Sachsen (Wettin) Anna
Место рожденияSchloßGrimma
Дата рождения05.06.1420
Дата смерти17.09.1462
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1420
Бракосочетание
08.09.1433
Рождение ребёнка
07.09.1438
Сын: фон Гессен-Кассель Людвиг Откровенный
Отец ребёнка: von Hessen Ludwig Friedfertige
Рождение ребёнка
15.10.1440
Сын: von Hessen Heinrich Reiche
Отец ребёнка: von Hessen Ludwig Friedfertige
Рождение ребёнка
14.12.1453
Дочь: von Hessen (von Hessen) Elizabeth Schöne
Отец ребёнка: von Hessen Ludwig Friedfertige
Смерть
17.09.1462
Похороны
Неизвестно