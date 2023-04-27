von Sachsen (Wettin) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Sachsen (Wettin) Anna

Место рождения

SchloßGrimma

Дата рождения

05.06.1420

Дата смерти

17.09.1462

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1420

Отец: von Meißen Friedrich Streitbare

Мать: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Katharina

Бракосочетание
08.09.1433

Муж: von Hessen Ludwig Friedfertige

Рождение ребёнка
07.09.1438

Сын: фон Гессен-Кассель Людвиг Откровенный

Отец ребёнка: von Hessen Ludwig Friedfertige

Рождение ребёнка
15.10.1440

Сын: von Hessen Heinrich Reiche

Отец ребёнка: von Hessen Ludwig Friedfertige

Рождение ребёнка
14.12.1453

Дочь: von Hessen (von Hessen) Elizabeth Schöne

Отец ребёнка: von Hessen Ludwig Friedfertige

Смерть
17.09.1462
Похороны
Неизвестно

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