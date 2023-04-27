von Sachsen Wilhelm Tapfere
Место рожденияMeißen, Sachsen Deutschland (HRR)
Дата рождения30.04.1425
Дата смерти17.09.1482
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1425
Работа или профессия
Неизвестно
Landgreve i thüringen 1445-82, hertig i Luxemburg 1457-69
Бракосочетание
20.06.1446
Рождение ребёнка
01.01.1449
Дочь: von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin
Мать ребёнка: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Anna Habsburg
Смерть
17.09.1482