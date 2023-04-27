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von Sachsen Wilhelm Tapfere

Место рождения

Meißen, Sachsen Deutschland (HRR)

Дата рождения

30.04.1425

Дата смерти

17.09.1482

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1425

Отец: von Meißen Friedrich Streitbare

Мать: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Katharina

Работа или профессия
Неизвестно
Landgreve i thüringen 1445-82, hertig i Luxemburg 1457-69
Бракосочетание
20.06.1446

Жена: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Anna Habsburg

Рождение ребёнка
01.01.1449

Дочь: von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin

Мать ребёнка: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Anna Habsburg

Смерть
17.09.1482

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