von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin

Место рождения

Weimar, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

01.01.1449

Дата смерти

13.07.1501

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1449

Отец: von Sachsen Wilhelm Tapfere

Мать: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Anna Habsburg

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1476

Муж: von Brandenburg-Ansbach Johann Cicero

Рождение ребёнка
27.08.1487

Дочь: von Brandenburg-Hohenzollern (von Brandenburg) Anna

Отец ребёнка: von Brandenburg-Ansbach Johann Cicero

Рождение ребёнка
17.10.1488

Дочь: von Brandenburg (Hohenzollern) Ursula

Отец ребёнка: von Brandenburg-Ansbach Johann Cicero

Смерть
13.07.1501
Похороны
?.07.1501

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