von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin
Место рожденияWeimar, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рождения01.01.1449
Дата смерти13.07.1501
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1449
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.08.1476
Рождение ребёнка
27.08.1487
Дочь: von Brandenburg-Hohenzollern (von Brandenburg) Anna
Отец ребёнка: von Brandenburg-Ansbach Johann Cicero
Рождение ребёнка
17.10.1488
Дочь: von Brandenburg (Hohenzollern) Ursula
Отец ребёнка: von Brandenburg-Ansbach Johann Cicero
Смерть
13.07.1501
Похороны
?.07.1501