of Brunswick-Lüneburg Wilhelm
Место рожденияCelle, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Дата рождения04.07.1535
Дата смерти20.08.1592
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1535
Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Braunschweig-Lüneburg 1559-92
Бракосочетание
12.10.1561
Рождение ребёнка
01.01.1570
Дочь: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Dorothea
Мать ребёнка: of Denmark and Norway (Oldenburg) Dorothea Luneburg
Смерть
20.08.1592
Похороны
Неизвестно