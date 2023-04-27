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of Brunswick-Lüneburg Wilhelm

Место рождения

Celle, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

04.07.1535

Дата смерти

20.08.1592

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1535

Отец: von Braunschweig-Lüneburg Ernst Confessor

Мать: von Mecklenburg-Schwerin (Mecklenburg) Sophie

Работа или профессия
Неизвестно
Hertig i Braunschweig-Lüneburg 1559-92
Бракосочетание
12.10.1561

Жена: of Denmark and Norway (Oldenburg) Dorothea Luneburg

Рождение ребёнка
01.01.1570

Дочь: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Dorothea

Мать ребёнка: of Denmark and Norway (Oldenburg) Dorothea Luneburg

Смерть
20.08.1592
Похороны
Неизвестно

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