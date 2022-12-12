Полякова (Толкачева?) Федора Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Толкачева?) Федора Никифоровна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Толкачев Никифор Григорьевич

Мать: Толкачева Евдокия Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Потатуева Анисья Ерофеевна

Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Поляков Никифор Ерофеевич

Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Быкова Мавра Ерофеевна

Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Щипакина Евдокия Ерофеевна

Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Поляков Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Поляков Василий Ерофеевич

Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Поляков Петр Ерофеевич

Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Ерофей Васильевич

Смерть
1787
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