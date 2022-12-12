Полякова (Толкачева?) Федора Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1787
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Потатуева Анисья Ерофеевна
Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Поляков Никифор Ерофеевич
Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Быкова Мавра Ерофеевна
Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Щипакина Евдокия Ерофеевна
Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Поляков Василий Ерофеевич
Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Поляков Ерофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787