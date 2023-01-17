Толкачев Никифор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толкачев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Толкачев Павел Никифорович
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Петровна
Старое Погорелое, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Полякова Федора Никифоровна
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Толкачев Ефим Никифорович
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно