Толкачев Никифор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачев Никифор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толкачев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Толкачев Павел Никифорович

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Петровна

Старое Погорелое, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Полякова Федора Никифоровна

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Толкачев Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Петровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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