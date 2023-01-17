Толкачева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Толкачев Павел Никифорович

Отец ребёнка: Толкачев Никифор Григорьевич

Старое Погорелое, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Полякова Федора Никифоровна

Отец ребёнка: Толкачев Никифор Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Толкачев Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Толкачев Никифор Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Никифор Григорьевич

Смерть
1773
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