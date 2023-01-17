Толкачева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1773
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Толкачев Павел Никифорович
Отец ребёнка: Толкачев Никифор Григорьевич
Старое Погорелое, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Полякова Федора Никифоровна
Отец ребёнка: Толкачев Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Толкачев Ефим Никифорович
Отец ребёнка: Толкачев Никифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1773